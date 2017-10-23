Электротранспорт опробуют в Сочи

Сочи станет пилотным городом по масштабному развитию электротранспортной инфраструктуры страны. Соглашение о развитии электротранспорта, а так же о внедрении инноваций в сферах альтернативной энергетики и технологий энергоэффективности подписали «Федеральный испытательный центр», малое инновационное предприятие «МАДИ-Дорожные Технологии» и сочинская компания «Море Идей». Документ предусматривает объединение усилий по внедрению инновационных технологий энергоэффективности, подготовке кадров в сфере инновационного менеджмента, привлечению инвестиций в проекты для энергетической отрасли. Стороны договорились о создании рабочей группы по разработке «дорожной карты» реализации соглашения.

- Подписанное соглашение, прежде всего, направлено на разработку нормативно-технической документации, специальных проектных и конструктивных решений по конкретным объектам электротранспортной инфраструктуры. Именно выполнение этих первоочередных задач позволит дать новый импульс развитию электротранспорта в регионах России. Основная цель нашей совместной работы - создание благоприятных условий для широкомасштабного внедрения всех видов автономного электротранспорта на территории страны, - отметил генеральный директор «Федерального Испытательного Центра» Александр Дюжинов.

Созданный при поддержке компании «Россети» «Федеральный Испытательный центр» сегодня активно работает над поиском и развитием перспективных технологий в энергетике, над привлечением новых партнеров. Московский Автодорожный Институт имеет богатейший опыт по разработке различных нормативных документов. В качестве первых шагов по уже отобрано 16 патентных изобретений, идет разработка нормативной базы для их внедрения.

- В портфеле компании «Море идей» есть целый ряд стартап-проектов, связанных с энергоэффективными технологиями, электротранспортом и альтернативными источниками энергии. Сложившийся альянс позволит быстро и правильно оценить их и предложить их инвесторам, которым интересны идеи в этих областях, - отметил руководитель АНО «Море идей» Андрей Тамбовцев.

Ирина СИЗОВА