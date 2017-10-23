В Горячем Ключе следователи организовали проверку в связи с безвестным исчезновением мальчика в лесу

В правоохранительные органы Горячего Ключа вечером 22 октября 2017 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летнего Алексея Шмакова. По данному факту Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю было организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, 22 октября 2017 года школьник принимал участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, проводимых в станице Саратовской. По окончании маршрута мальчик не вернулся.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. К поиску ребёнка подключены сотрудники МЧС, полицейские, казаки и волонтёры. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Лиц, обладающих информацией о месте нахождения пропавшего, просьба сообщить об этом по телефонам 8 (86159) 3-52-91, 3-61-50, 8-918-630-09-39.