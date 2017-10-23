Первый российский дрон на солнечных батареях испытают в стратосфере

Первый отечественный высотный беспилотник на солнечных батареях готов к испытаниям в стратосфере.

Как сообщают Известия, летальный аппарат, получивший название «Аист» был разработан в НПО имени Лавочкина. На данный момент техническая подготовка к полету завершена, также было проведено необходимое тестирование на низких высотах.

«Проведенные испытания в основном подтвердили расчетные характеристики аппарата за исключением высоты полета. Это обусловлено тем, что для полета в стратосферу необходима специальная регистрация летательного аппарата и официальное разрешение», — пояснил изданию гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский.

Беспилотный аппарат «Аист» выполнен по традиционной самолетной схеме с несущим крылом, и способен совершать круглогодичный беспосадочный полет, подзаряжаясь от солнечного света.

Как сообщили изданию в Научно-производственной организации имени Лавочкина, испытания в стратосфере первого отечественного высотного беспилотника на солнечных батареях могут пройти уже до конца года.