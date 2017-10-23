Введение безвизового режима для водителей обсуждают Россия и Турция

Турецкое агентство Andolu со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака сообщает о том, что представители двух государств обсуждают возможность введение безвизового режима для водителей тяжеловозов и обладателей служебных паспортов.

«Мы положительно оцениваем введение безвизового режима для граждан Турции, — сказал Александр Новак. — В Министерство иностранных дел России уже переданы предложения по освобождению от виз владельцев служебных паспортов и водителей большегрузных транспортных средств. Оптимистичны в вопросе скорого завершения процесса».

Ранее в ходе XV заседания смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Казани, с подобным предложением выступал министр экономики Турции Нихат Зейбекджи. «Наши перевозчики хотели бы попросить, чтобы отменили визовый режим в отношении наших водителей. Транспорт – это сердце торговли, именно благодаря ему возможно быстро товарообмен», — пояснил он.

С Турцией взаимодействуют многие российские автопроизводители. Так, в середине августа стало известно о том, что на территории этого государства теперь собирают фургоны Газель Next. Цельнометаллический фургон и фургон-комби стали дополнением линейки, состоящей из бортовой и грузопассажирской версий модели.

Примерно тогда же стало известно о том, что КАМАЗ будет выпускать карданные валы вместе с Tirsan Kardan. Совместное с турецкой компанией производство планируют наладить на территории республики Татарстан. Соответствующее соглашение было подписано в рамках 86-ой Измирской международной ярмарки.