Россия намерена сократить взносы в ЕСПЧ

Россия намерена заморозить свое участие в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Совета Европы и приостановить взносы в организацию.

Речь идет о сумме, которая предназначается именно для работы судебной инстанции ( $7-10 млн.). Сообщается, что решение по ситуации будет принято 27 октября. Эксперты отмечают, что это вызвано необходимостью вернуть России право высказывать свою позицию во время выборов судей ЕСПЧ.

Как пояснил представитель Госдумы, "Совет Европы должен снять все дискриминационные требования, особенно запреты в отношении России, существующие в ЕСПЧ". По словам зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимира Джабарова, многие решения Европейского суда по правам человека - политизированы и несправедливы.

Он отметил, что "если тенденциозное отношение к России сохранится, то мы заморозим выплаты и покинем ЕСПЧ". Напомним, ранее российские политики Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин также раскритиковали деятельность ЕСПЧ. При этом вопрос по финансированию ПАСЕ уже решен - в 2018 году Москва не будет платить взносы в бюджет этой структуры

Стоит добавить, что первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя визит генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, который обсудил с российскими парламентариями возвращение делегации в ПАСЕ после трехлетнего кризиса, сообщил, что "дело не только в деньгах".

"Россия - это великая держава, член Совета Европы, член европейского сообщества, часть Европы. Как может Совет Европы заседать без такой страны? На равных условиях мы готовы принять участие. Что касается взносов, то это, безусловно, был большой вклад в копилку ПАСЕ. Но я не думаю, что нас зовут обратно только из-за этого. Политическая значимость и вес России сыграли главную роль", - подытожил Джабаров.