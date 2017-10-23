УФСИН России по Краснодарскому краю представило свою продукцию на международной выставке «Интерполитех-2017»

XXI Международная выставка «Интерполитех-2017» проходила на ВДНХ в Москве. Около 500 компаний, в том числе 59 компаний из 14 зарубежных стран продемонстрировали новейшую технику и перспективные разработки для правоохранительных органов. На площади 3500 квадратных метров можно было увидеть производственный потенциал учреждений уголовно-исполнительной системы. В выставке приняли участие 75 территориальных органов ФСИН России.

Учреждения УИС края впервые показали возможности своего промышленного сектора на такой масштабной экспозиции. В выставочном павильоне УФСИН России по Краснодарскому краю был представлен широкий ассортимент продукции, произведенной в шести исправительных колониях региона: офисная и садовая мебель, товары для кухни, интерьера, отдыха дома и на природе, швейные изделия и обувь, противопожарное оборудование, сувениры, строительные материалы, а также продукты питания и режимные изделия.

Мероприятие посетили руководство ФСИН России, их коллеги из Европы, представители силовых структур, государственные и коммерческие организации. Следует отметить, что в период проведения выставки представители УФСИН России по Краснодарскому краю подписали контракт на изготовление швейной продукции для министерства внутренних дел на сумму более 63 миллионов рублей.