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В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования мужчины

Понедельник, 23 октября 2017 13:22
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования неустановленного мужчины на перегоне станций Ильская-Хабль Северо-Кавказской железной дороги.
По версии следствия, 23 октября 2017 года, в 7 часов 10 минут, перегоне станций Ильская-Хабль, расположенном в 30 км от города Краснодара, грузовым поездом был смертельно травмирован неустановленный мужчина. Со слов очевидцев известно, что мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и прямо перед проходящим поездом. Машинист подал сигналы световые и звуковые большой громкости, а затем применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошена локомотивная бригада, устанавливается личность погибшего. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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