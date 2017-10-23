За минувшие выходные дни в Сочи пограничники выявили более десяти нелегалов

За минувшие выходные дни в Сочи пограничники выявили более десяти иностранных граждан, которые нелегально находились в России. По решению суда всех иностранцев принудительно вернут на родину.

Нелегалов выявили в рамках ведомственного рейдового мероприятия по контролю за соблюдением гражданами законодательства о Государственной границы РФ в приграничных районах города-курорта Сочи, которое пограничники проводили накануне. По результатам проверки документов в пограничной зоне, в окрестностях населенных пунктов Веселое и Нижняя Шиловка, сотрудники пограничных отделений задержали и доставили в суд больше десятка гастарбайтеров. Иностранцы не только незаконно находились на приграничной территории с особым режимом – у всех отсутствовали необходимые пропуска, но и нарушили миграционное законодательство России, превысив сроки пребывания. Одному из граждан Узбекистана удавалось скрываться от правоохранительных органов почти год.

В отношении задержанных пограничники составили необходимые процессуальные материалы и доставили их в Адлерский районный суд. Всех выходцев из Узбекистана и одного гражданина Азербайджана судья привлек к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ и принял решение о выдворении всех зарубежных гостей из России.