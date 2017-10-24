В «Юг Спорте» Открытое Первенство и Чемпионат города Сочи по художественной гимнастике в групповых упражнениях

25 октября в Федеральном центре единоборств ФГБУ «Юг Спорт» пройдёт Открытое Первенство и чемпионат города Сочи по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

В соревнованиях примут участие около 300 спортсменок в составе 35 команд. Возраст участниц – от 6 лет и старше. Турнир является отборочным, по его итогам будут сформированы сборные команды города в различных возрастных категориях, которые представят Сочи на первенстве и чемпионате Краснодарского края.

Программа:

25 октября, среда

10:00 - 11:00 – разминка

11:00 - 15:00 – соревнования

15:00 - 16:00 – награждение

Вход на соревнования свободный!

Контакты: Директор МБУ СШОР № 2 – Тодоренко Василиса Александровна (тел. 8 918 402 56 06), главный судья соревнований – Гугулян Елена Владимировна (тел. 8 918 400 47 55)