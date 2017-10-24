В Краснодаре взыскан 70-миллионный долг

Почти 70 миллионов рублей взысканы судебным приставом отдела по Центральному округу г. Краснодара. Должником в рамках данного исполнительного производства выступил Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края.

Арбитражный суд Краснодарского края обязал фонд выплатить 69 миллионов 799 тысяч рублей в пользу ООО «Альфастрахование ОМС». Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара.

Заместитель начальника отдела Татьяна Филиппенко предприняла весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и предоставила руководству организации-должника срок для добровольного исполнения решения суда.

Серьезность организации-должника, по всей видимости, сыграло свою роль. Руководство фонда погасило задолженность в полном объеме в установленный законом срок. В настоящий момент вся сумма долга перечислена взыскателю.