Нетрезвый нарушитель отправился под арест

Житель села Белая Глина Краснодарского края за невыплату в установленный законом срок административного штрафа отбыл 5 суток административного ареста.

Злостный нарушитель правил дорожного движения был пойман, что называется, с поличным. В момент, когда инспектор ДПС остановил автомобиль для проверки документов, гражданин находился за рулем в нетрезвом состоянии. Результатом стал штраф в размере 30 тысяч рублей.

В установленный законом срок данный штраф оплачен не был, и в отделе судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам Краснодарского края Управления ФССП России по Краснодарскому краю появилось очередное исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель провел с должником несколько бесед, в ходе которых подробно разъяснил ему о последствиях неуплаты штрафа. Понимания не последовало.

Следующей мерой стал протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Рассмотрев протокол, суд назначил гражданину наказание в виде административного ареста сроком 5 суток.

Остается надеяться, что этот неприятный эпизод наглядно покажет гражданину, чем чреваты игры с законом.