Костенко: Чиновникам надо цивилизованно выстраивать взаимоотношения с журналистами, которые критикуют их работу

Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минздрав РФ и к губернаторам ряда регионов с просьбой обратить внимание на участившиеся случаи давления региональных органов здравоохранения на СМИ в связи с освещением случаев оказания некачественных услуг гражданам. Как заявила на заседании рабочей группы министерства здравоохранения РФ по мониторингу за выполнением поручений президента РФ по итогам форума ОНФ «За качественную и доступную медицину!» ее сопредседатель и руководитель Центра правовой поддержки журналистов Народного фронта Наталья Костенко, власти должны выстраивать работу с журналистами, которые критикуют их деятельность, цивилизованным способом, а не пытаться отомстить или очернить их работу.

Костенко рассказала, что в Центр правовой поддержки журналистов ОНФ недавно поступило несколько обращений – из Иркутской и Томской области и из Краснодарского края. Журналисты рассказали, что на них оказывается давление из-за критических материалов, главными героями которых являются сотрудники медучреждений или пострадавшие пациенты.

Например, журналисты из Иркутской области рассказали, что на своих страницах осветили рейд по лечебным учреждениям города Иркутска, проведенного активистами регионального отделения ОНФ в Иркутской области и координатором проекта ОНФ «Народная оценка качества». Статья о выявленных недостатках вызвала острую реакцию регионального министерства здравоохранения. В результате на странице регионального минздрава в сети Facebook появилось открытое письмо от медицинских работников, с обвинениями в «нечистоплотных информационных технологиях» и «политических игрищах». Травля в отношении конкретных журналистов продолжилась в социальных сетях, в комментариях под разными анонимными аккаунтами.

Похожая ситуация сложилась и в Томской области, где один из врачей – Юрий Исаев - рассказал журналистам об имеющихся проблемах в оказании медицинской помощи пациентам, в результате которых, якобы, погибло несколько человек.

«Трагический случай произошел в моем родном Краснодарском крае, - рассказала Наталья Костенко. - 12 сентября умер сын главного редактора «Народной газеты Северского района» Краснодарского края Александра Харченко – Василий. 28-летний парень отравился. Его доставили в Ильскую районную больницу, однако там отказались оказывать помощь и перенаправили в Северскую ЦРБ, откуда снова вернули в больницу по месту проживания. Пока молодого человека, вместо того, чтобы оказать ему помощь, посылали туда-сюда, он умер».

Руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ уточнила, что в качестве одной из версий такого поведения медиков правоохранительные органы и коллеги-журналисты рассматривают месть отцу погибшего парня. Главный редактор «Народной газеты Северского района» неоднократно писал о проблемах здравоохранения в Северском районе, которые привели к гибели людей или нанесли серьезный ущерб их здоровью (данные факты подтверждаются судебными разбирательствами).

Наталья Костенко направила обращения с просьбой расследовать это дело и провести комплексную проверку деятельности медицинских организаций в МВД РФ по Северскому району и в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Активистов ОНФ беспокоит тот факт, что несмотря на проводимую проверку руководство обеих больниц не отстранено от работы, а краевой Минздрав опубликовал релиз, где вместо того, чтобы признать ошибки и начать разбираться в ситуации, попытался очернить журналиста и его сына.

«Проблемы в отечественном здравоохранении очевидны не только экспертам или пациентам, они признаны на самом высоком уровне – президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным, - прокомментировала Наталья Костенко. – Поэтому не имеет смысла делать вид, что их нет. Вместо того, чтобы ополчаться на СМИ, нужно привлекать журналистов к выявлению и решению актуальных проблем здравоохранения. Если чиновники считают, что журналисты в чем-то в своих материалах не правы, то нужно все решать цивилизованными способами – разъяснять им с помощью профессионального сообщества, подавать в суд, а не вставать в глухую оборону и очернять деятельность представителей СМИ. Если же недостатки действительно подтверждаются, то нужно признать их и попытаться исправить. На совместном заседании в Минздраве мы попросили руководство ведомства ориентировать региональных чиновников, отвечающих за сферу здравоохранения, выяснять отношения с журналистами исключительно в рамках правового поля, а не заниматься гонениями. Кроме того, мы обращаемся к губернаторам ряда регионов обратить на эту ситуацию внимание и не допускать давление на журналистов».

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.

Пресс-служба ОНФ