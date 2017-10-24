Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и волонтеров мальчик, пропавший в лесу на соревнованиях по спортивному ориентированию, обнаружен живым

В правоохранительные органы Горячего Ключа вечером 22 октября 2017 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летнего Алексея Шмакова. По данному факту Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю было организовано проведение доследственной проверки.

22 октября 2017 года школьник принимал участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, проводимых в станице Саратовской. По окончании маршрута мальчик не вернулся. К поискам ребенка было привлечено значительное количество сил и средств, применялась необходимая специальная техника. В поисковых мероприятиях принимали участие более 470 человек - сотрудники МЧС, военнослужащие, полицейские, казаки, представители муниципальных органов власти и волонтёры.

Сегодня мальчик был обнаружен в 22-25километрах от места, где его в последний раз видели 22 октября. По предварительным данным мальчик заблудился в лесу. После получения соответствующего разрешения медиков с учетом состояния здоровья с мальчиком побеседуют следователи.

Следствие благодарит всех граждан, которые остались неравнодушными и приняли участие в поисках ребенка, благодаря чему его удалось спасти от гибели.

Чтобы предупредить повторение подобных случаев, следователи намерены выяснить причины и условия, способствовавшие исчезновению ребенка. В рамках проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за безопасность участников при проведении соревнований.