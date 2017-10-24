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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Адлерском районе города Сочи

Вторник, 24 октября 2017 09:57
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В среду, 25 октября 2017 года, с 12.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю - руководитель следственного отдела по городу Сочи Владимир Терентьев проведет личный прием граждан в Адлерском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться в помещении следственного отдела по Адлерскому району города Сочи по адресу: г. Сочи, ул. Свердлова, 92.

Записаться на прием можно по предварительной записи по телефону: 8 (862) 448-03-55.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

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