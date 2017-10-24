57-летняя уроженка Армении привлечена к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы

Адлерский районный суд вынес обвинительный приговор накануне. Женщина незаконно въехала в Россию несколько лет назад. В ходе следствия было установлено, что годом раньше за превышение сроков пребывания в нашей стране органы миграционного контроля привлекли иностранку к административной ответственности и ограничили ей въезд на 3 года. С решением российских властей женщина не согласилась и решила для досрочного возвращения в нашу страну воспользоваться излюбленной, но преступной схемой неблагонадежных мигрантов. У себя на родине иностранка изменила фамилию и, переоформив на новые установочные данные документы, необходимые для пересечения государственной границы, вернулась в Россию.

Мигрантку, которой удавалось несколько лет не попадать в поле зрения правоохранительных органов, выявили пограничники. В отношении задержанной органами дознания краевого погрануправления было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ. Суд вынес ей обвинительный приговор и назначил наказание в виде штрафа. В ближайшее время женщина отправится на родину.