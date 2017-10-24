В Краснодаре произошел пожар в двух хозпостройках и гараже

Ночной пожар в Краснодаре произошел на улице Дзержинского с 23 на 24 октября. Именно там по невыясненным пока до конца причинам вспыхнули сразу две хозяйственные постройки По информации пресс-службы краевого ГУ МЧС, сообщение о возгорании в 20:50 по Москве.

- На место выехали семь человек и две единицы техники, - уточнили «Регионам» в ведомстве. - В 21:13 огонь локализовали, а 21:35 полностью ликвидировали. Что касается площади, на которой распространилось пламя, то она составила 50 квадратных метров.