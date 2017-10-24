Закрытие скакового сезона на краснодарском ипподроме

28 и 29 октября в 11 часов на Краснодарском ипподроме состоится ЗАКРЫТИЕ СКАКОВОГО СЕЗОНА! Грандиозный праздник, который собрал самых ярких лошадей 2017 года. Все ипподромы России уже закрыты для скачек и только Краснодарский, самый южный и гостеприимный подготовил программу интересную как для специалистов отрасли, так и для гостей и жителей города. Каждая скачка закрытия скакового сезона заслуживала внимания и это не передать словами — это надо было увидеть!

Сегодняшний праздник проходит на Краснодарском ипподроме в пятый раз, его смело можно назвать ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ В МИРЕ СКАЧЕК РОССИИ. Каждый приз дня не ниже уровня первой группы. Сегодня на скаковой дорожке Краснодарского ипподрома сравняться самые резвые и непобедимые лошади всех ипподромов Российской Федерации. Престижности скачкам Осеннего кубка не занимать - это наш Российский «Champion Stakes».

28 октября мы во второй раз отметим на Краснодарском ипподроме ДЕНЬ ЛОШАДИ. Православная Церковь празднует этот праздник в память святых мучеников Флора и Лавра. Для гостей ипподрома в перерывах между скачками выступят с праздничным концертом коллективы молодежи Кубани. Душу и тело согреют травяные чаи из огромных коллекционных самоваров и плов по народным рецептам, приготовленный здесь же. Интерес вызовет выставка работ гончаров, ремесленников и художников.

Гости ипподрома увидели 13 ярких стартов с самым высоким призовым фондом в этом году - 21 510 000 рублей! Учредителем скачек Осеннего Кубка Коннозаводчиков Российской Федерации является НО «Русское скаковое сообщество «Жокей-клуб». ОСЕННИЙ КУБОК КОННОЗАВОДЧИКОВ РОССИИ - это тот случай, когда желающих участвовать больше, чем возможно по правилам испытаний Краснодарского ипподрома. На каждый старт записали до 16 участников, но стартовые боксы «не резиновые». Участвовать в каждой скачке может не более 12 лошадей. А это подогревает напряжение и те кто записаны в резерв ждали, а вдруг у соперника не выдержат нервы и он снимется. И даже мы организаторы не можем сказать до последнего предстартового дня кто эти 12 счастливцев в каждой из престижнейших скачек сезона!!!

Одно можем сказать точно - это апогей скакового сезона 2017! Весь скаковой день для азартных гостей будет работать пункт приема ставок - ТОТАЛИЗАТОР! Не забудьте сделать ставки! Для самых маленьких гостей будет организована детская площадка с катанием на лошадях, участием клоунов, аниматоров, мимов, мастеров фэйс-арта!

Мероприятие будут освещать средства массовой информации Кубани и России, спортивный канал МАТЧ ТВ (Конный мир).

На скачках будут присутствовать представители Администрации Краснодарского края, Законодательного собрания, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, руководители и владельцы конных заводов и сельскохозяйственных предприятий, частные коневладельцы, владельцы и представители бизнеса, топ-менеджеры, спортсмены, музыканты, художники, журналисты.

Благодаря поддержке Администрации Краснодарского края, Законодательного Собрания Краснодарского края, Министерства Сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и лично Главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И.Кондратьева - чистокровное коннозаводство на Кубани развивается и занимает достойные позиции в нашей стране. Краснодарский ипподром становится одним из наиболее значимых и престижных в России и позволяет проводить соревнования и праздники самого высокого уровня.

Скаковой сезон на Краснодарском ипподроме - самый продолжительный в России! Детям до 6 лет ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ !

По вопросам аккредитации обращаться до 27 октября 2017 г. до 12:00ч. г. Краснодар, ул. Беговая,11 Тел.факс: +7 (861) 228-69-93 E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. www.khip.ru