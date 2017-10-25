Экологию поддержит экономика

Экология и защита окружающей среды стали одной из самых популярных тем прошедшего в Сочи Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Тон многочисленным «зеленым» дискуссиям задал Президент России Владимир Путин. В день старта фестиваля он встретился с молодыми людьми из разных стран. Адвокат из Индии Афроз Шах рассказал главе государства о своей необычной миссии. Пару лет назад он решил добровольно очистить пляжи родного города Мумбаи от мусора. Вскоре начинание Афроза Шаха поддержали местные жители, за два года совместными усилиями они навели порядок на трехкилометровой пляжной полосе, а движение за чистоту пляжей распространилось по всему миру. Президент России инициативу молодого человека одобрил, но заметил, что для сохранения природы необходимо переходить на новые технологии и переводить на них промышленность. Так появился основной «зеленый» девиз фестиваля «Экология должна стать экономикой». О том, чего можно достичь в деле защиты природы, объединив частные инициативы с крупным бизнесом, и как заботиться об экологии, когда за окном – 40, участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи рассказала вице-президент компании «Норильский Никель» Елена Безденежных.

- В год экологии в деловой среде России появился анекдот: «Три основных способа расстаться с деньгами. Проиграть в казино – самый опасный, завести любовницу – самый приятный и вложить в экологию – самый верный». Как вы считаете, реально, превратить экологию в экономику?

- Не буду лукавить, пока эти понятия далеки друг от друга. Но, не смотря на это, «Норильский Никель» будет в любом случае вкладывать средства в защиту окружающей среды. Это наша социальная, да и общечеловеческая ответственность. Представьте, в городах, где находятся наши предприятия, работает более 100 тысяч человек, а проживает более 200 тысяч. Для нашей страны – это большая часть населения. И люди живут в очень сложных условиях. Долгая полярная ночь, температура зимой часто опускается ниже минус 40, а то и 50 градусов. Но люди рожают детей, работают, связывают свои надежды с этими территориями. Поэтому им нужно создавать особые условия и труда и жизни. Сейчас уже никого не привлечешь на Крайний Север так называемым «длинным рублем». Не поедут за Полярный круг люди, если там не будет комфортных условий. Поверьте, живущие в Норильске больше всего думают о здоровом образе жизни, спорте, заботе об окружающей среде.

- Расскажите, пожалуйста, об экологической программе «Норильского Никеля».

- Вложения компании в реновацию, а по большей части, в перестройку производства, в ближайшие пять лет составят один триллион рублей. При этом порядка 250 миллионов рублей будет направлено на экологические проекты. Пока в мире не существует, так называемой, «зеленой» металлургии. Но и обойтись без металлов человечество не может. Сейчас мы приступаем к реализации проекта по улавливанию серы. Это позволит сократить выбросы в атмосферу на 85 процентов. Такого в мире еще не было. Это настоящий прорыв! Мы хотим приблизиться к “зеленым” технологиям и качественно улучшить экологическую обстановку в Норильском регионе. Первый шаг по сокращению выбросов от нашего производства уже сделан. В прошлом году мы закрыли старый никелевый завод. Он был построен еще в 40-х годах прошлого века, когда об экологии никто не знал и не думал. Благодаря этому количество выбросов вредных веществ в воздух снизилось на 35 процентов.

- То есть, до 2023 года, единственным способом улучшения экологической обстановки будет закрытие предприятий?

- Конечно, нет. Например, в следующем году мы открываем новый завод в Забайкалье. В отличие от других наших предприятий, которые создавались в середине прошлого века, его строительство шло в последние годы с применением всех новейших технологий. Они направлены не только на сохранение экологии, но и использование дополнительных эффектов. Это может быть побочное тепло или пространство, освободившееся от складирования вскрышных пород - пород, под которыми скрываются полезные ископаемые.

- Мы с вами встретились на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Зачем такой солидной компании молодежный праздник? Привлекаете молодых людей к вашим проектам?

- Уверена, что без инициативы людей, улучшить ни экологическую, ни социальную среду – нельзя. Особенно без идей таких молодых людей, как те, кто собрались на форуме. Они самые социально-активные. Именно через проекты молодежи проявляется экологическая активность таких крупных компаний как «Норильский Никель». В своих городах мы стараемся создать комфортную среду для жизни. Я не буду говорить, о том, что недавно благодаря «Норникелю» за Полярный круг пришел Интернет, о том, что мы строим дороги, мосты, социальную инфраструктуру, самое главное - мы вкладываем деньги в идеи. Например, я уже рассказывала про завод, который мы закрыли в Норильске. Теперь перед нами стоит проблема - что делать с этими огромными пустыми мощностями. Взрывать – нельзя! Это территория города. Снести - очень не просто, в 40-е года прошлого века здания строились на века. Остается только «Армагедон» без декораций снимать. Естественно мы сейчас вложим огромные средства на консервацию и охрану старого завода, но мы надеемся, что придут молодые люди, которые предложат новые технологии. Мы открыты к любым предложениям, даже

если они будут не совсем рациональные сегодня, но может через 10 лет они позволят нам ликвидировать эти последствия.

- Насколько удачно подобное взаимодействие с молодежью?

- Учитывая, что города, где расположены предприятия «Норильского Никеля», находятся за Полярным кругом, тема молодежи и в частности ее привлечения на наше производство, очень актуальна для нас. Поэтому у нас есть целый ряд программ, направленных на создание условий для самореализации молодых людей. Например, уже несколько лет мы реализуем программу «Мир новых возможностей». В рамках проекта все молодые люди могут представить собственные идеи опытным экономистам, инженерам и другим профессионалам, которые подскажут, как внедрить начинание в жизнь. А «Норильский Никель» обеспечивает такую инициативу грантами. За несколько лет работы программы поддержку получило большое число людей, на их проекты было выделено почти 300 миллионов рублей. Например, сегодня во Всемирном фестивале молодежи и студентов, принимает участие делегация предпринимателей с Кольского Полуострова. Эти ребята стали обладателями специальных грантов не только для реализации собственных проектов, но и для поездки на праздник молодежи в Сочи. Ведь общение, обмен идеями – это очень важно.

- Социальная поддержка «Норильского Никеля» направлена только на молодых людей?

- Нет, не только. В реализации своих программ по улучшению экологической и социальной обстановки мы сделали первый шаг по сближению экономики и экологии, создали Агентство развития Норильска. Мы выносим большие проекты по улучшению городской среды для совместного финансирования с «Норильским Никелем» и Благотворительным фондом Владимира Потанина. Поэтому каждый из предпринимателей, да и просто активистов имеет возможность реализовать проект большого масштаба. Хорошим примером такого взаимодействия бизнеса и общественности станет появление в следующем году в Норильске собственного пляжа.

- За Полярным кругом?..

- Да, у нас нет рек. Но у нас есть пруды-накопители, которые используются для охлаждения основного производства. Так как сейчас система очистки позволяет сделать их чистыми, норильчане облюбовали их для купания. Вот мы и решили создать большой пляж. Это огромная городская территория, которая благодаря предложениям самих жителей Норильска превратится в замечательное рекреационное пространство. Для жителей Заполярья, которые долгое время находятся в очень ограниченном пространстве, такой объект отдыха просто необходим.

- Это все проекты по улучшению городского пространства. Но в зоне присутствия предприятий “Норникеля” находится несколько природоохранных объектов. Есть ли взаимодействие с ними?

- Людям, которые живут долгое время в замкнутом пространстве, просто необходимо, что называется, выбираться на природу. И надо, чтобы эта природа была! Поэтому развитие особо охраняемых природных территорий для «Норильского Никеля» – очень важное социальное начинание. Сегодня под патронажем Министерства природных ресурсов и экологии России в зоне нашего внимания находятся территории заповедников Таймыра, особенно плато Путорана и заповедник Пасвик в Мурманской области. Буквально через пару недель будет подписано соглашение о сотрудничестве по большому заказнику реликтовых дубов на территории Забайкайлья. Подумайте только, территория Таймыра превышает по площади территорию крупной европейской страны Франции. И было-бы неправильно относиться к такому достоянию как к данному Богом и ничего не делать. Такие территории нужно развивать. Мы создаем специальные гостевые дома, организуем экскурсии школьников и студентов, развиваем эко-туризм, так, чтобы люди могли наслаждаться природой, не причиняя ей вреда.

- Получается, вы не собираетесь идти по пути других северных территорий, и переходить на вахтовый метод, создаете условия для постоянного проживания в городе…

- С одной стороны вахта, в ее классическом понимании, в Норильске – невозможна. В городе уже проживает третье и четвертое поколение людей, которые родились и выросли там. Понятно, что многие, норильчане рано или поздно переезжают в другие регионы страны. Но годы, проведенные за Полярным кругом не должны оказаться вычеркнутыми из их жизни, нужно прожить их в хороших условиях. Поэтому мы стараемся формировать городскую среду Норильска как самого продвинутого арктического города. Города, в котором блага ничем не уступают крупным мегаполисам. Медицинское обеспечение, спортивные объекты, учебные заведения - все создается по высшему разряду. При этом мы понимаем, что провести жизнь в Арктике - это большое испытание для человеческого организма. Для всех, кто проработал в Норильске определенный срок, работает программа переселения. Мы помогаем нашим бывшим сотрудникам обустроиться на новом месте, начав вторую жизнь, но оставив Норильск в своём сердце.

Ирина СИЗОВА