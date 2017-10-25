Мастера дел гончарных

В художественной школе Сочинского института моды, бизнеса и права (СИМБиП) открылся курс «Гончарное мастерство». Все желающие, как взрослые, так и дети, начиная с семи лет, смогут научиться здесь гончарному делу. Процесс обучения включает как ручную лепку жгутовой и пластовой техники, так и работы на гончарном круге, с последующим обжигом изделий в муфельной печи. Слушатели будут изучать не только современные, но и древние способы декорирования, такие как лощение, вощение, молочение. Ведет занятия опытный педагог Елена Нарбекова.

- На гончарном курсе воспитанники смогут собственными руками создавать из глины игрушки, украшения, чашки, тарелки, вазочки. Самые талантливые при желании смогут даже задуматься о создании фамильного сервиза, - рассказала руководитель художественной школы Сочинского института моды, бизнеса и права Лилит Тигранян.

Ирина СИЗОВА