В Краснодаре изменят схему движения на улицах Филатова и Передовой

Замдиректора департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов объяснил, что этот участок — один из самых загруженных, особенно утром и вечером. По оценке специалистов, новая схема, разработанная совместно с ГИБДД, позволит уменьшить пробки.

Так, движение на Передовой от Филатова в сторону Северной будет организовано в три полосы, при этом с левой и средней полос будет разрешен поворот налево, на Северную, а с правой полосы в постоянном режиме будет разрешен поворот на Северный мост в сторону центра. В направлении от Северной машины будут ехать по одной полосе. Эти меры призваны уменьшить пробки в районе табачной фабрики, отметил Архипов.

Кроме этого, на перекрестке Северной и Передовой запретят разворот при движении к мосту, а по Передовой со стороны МЖК выехать на Северную можно будет только налево или направо. По улице Филатова на подъезде к перекрестку со Школьной можно будет проехать только налево, на Школьную, передает пресс-служба администрации Краснодара.