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В Краснодаре с 24 октября по 8 ноября пройдут несколько этапов учений ФСБ

Среда, 25 октября 2017 09:18
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«В рамках командно-штабного учения “Метель-2017” будут отработаны комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам в отношении объектов массового пребывания людей, а также меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия при проведении совместных операций группировки сил и средств оперативного штаба», — сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.
Также во время учений планируют повысить антитеррористическую защищенность уязвимых объектов, выявить граждан, нарушающих миграционный, регистрационный режимы, и оздоровить криминогенную обстановку в Краснодаре.

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