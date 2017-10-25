В Краснодаре с 24 октября по 8 ноября пройдут несколько этапов учений ФСБ

«В рамках командно-штабного учения “Метель-2017” будут отработаны комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам в отношении объектов массового пребывания людей, а также меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия при проведении совместных операций группировки сил и средств оперативного штаба», — сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Также во время учений планируют повысить антитеррористическую защищенность уязвимых объектов, выявить граждан, нарушающих миграционный, регистрационный режимы, и оздоровить криминогенную обстановку в Краснодаре.