Москва призвала США оставить российские СМИ в покое

Москва призывает Вашингтон дать возможность спокойно работать российским СМИ. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США.
Российская сторона неоднократно заявляла, что принуждение российских СМИ в США изменить статус на иностранного агента может существенно затруднить их работу. Призываем не создавать еще один раздражитель в двусторонних отношениях и дать СМИ спокойно работать.
Посольство РФ в США
Посольство также отметило, что американский Акт о регистрации иностранных агентов (FARA) применяется избирательно и политически мотивированно, а давление на российские СМИ не прекращается.
20 октября стало известно, что RT отказалась регистрироваться в США в качестве иноагента. По утверждению представителей телекомпании, они будут оспаривать соответствующее требование американского Минюста.
30 сентября Минюст России направил уведомление ряду американских СМИ о возможности включения их в список иноагентов. Как выяснили СМИ, это связано с вероятным приданием статуса иноагента в США изданиям RT и Sputnik.
FARA обязывает отдельных иностранных лиц или организации раскрывать источники финансирования. Акт призван оградить общественность США от зарубежной пропаганды.
Москва призвала США оставить российские СМИ в покоеСреда, 25 октября 2017 09:19
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Москва призывает Вашингтон дать возможность спокойно работать российским СМИ. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США.