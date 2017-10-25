Москва призвала США оставить российские СМИ в покое

Москва призывает Вашингтон дать возможность спокойно работать российским СМИ. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США.

Российская сторона неоднократно заявляла, что принуждение российских СМИ в США изменить статус на иностранного агента может существенно затруднить их работу. Призываем не создавать еще один раздражитель в двусторонних отношениях и дать СМИ спокойно работать.

Посольство РФ в США

Посольство также отметило, что американский Акт о регистрации иностранных агентов (FARA) применяется избирательно и политически мотивированно, а давление на российские СМИ не прекращается.

20 октября стало известно, что RT отказалась регистрироваться в США в качестве иноагента. По утверждению представителей телекомпании, они будут оспаривать соответствующее требование американского Минюста.

30 сентября Минюст России направил уведомление ряду американских СМИ о возможности включения их в список иноагентов. Как выяснили СМИ, это связано с вероятным приданием статуса иноагента в США изданиям RT и Sputnik.

FARA обязывает отдельных иностранных лиц или организации раскрывать источники финансирования. Акт призван оградить общественность США от зарубежной пропаганды.