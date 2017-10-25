В Краснодарском крае до 26 октября метеорологи прогнозируют понижение температуры и осадки

По данным Краснодарского гидрометцентра, 25 октября осадков не ожидается. На следующий день местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу, а к концу рабочей недели — сильные осадки, в горах — с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью 4‑9 °С, при прояснении 1‑3 °С, 26 октября местами на юге 7‑12 °С, днем 25 октября воздух прогреется до 13‑18 °С, на следующий день ожидается похолодание до 9‑14 °С. Ветер 5‑10 м/с, местами порывы достигнут 12‑17 м/с.

В Краснодаре днем 25 октября прогнозируют 11 °C и дождь, ночью температура опустится до 3 °C, на следующий день ожидается облачная погода и до 15 °C.

На Черноморском побережье временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью опустится до 9‑14 °С, днем 25 октября — 16‑21 °С, на юге — до 24 °C. В пятницу похолодает до 8‑13 °С, на юге — до 17 °C. Ветер 12‑14 м/с, порывы до 17 м/с, в Новороссийске — 20‑25 м/с.