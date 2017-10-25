Задержан гражданин Узбекистана, ранивший ножом охранника ТЦ «Галерея» в Краснодаре‍

Инцидент в тороговом центре «Галерея» произошел еще 15 июня. Напомним, тогда неизвестный мужчина зашел в один из магазинов, взял две куртки и попытался скрыться, не заплатив за товра. Охранник магазина попытался остановить злоумышленника. Тогда парень достал из кармана нож и ударил им несколько раз сотрудника. После чего сбежал.

По факту грабежа и вреда здоровью возбудили уголовное дело.

Поймать его удалось лишь спустя четыре месяца. Злоумышленником оказался 18-летний уроженец Республики Узбекистан.

- Установлено, что разыскиваемый человек находится под стражей в одном из московских СИЗО, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - В ближайшее время сотрудники полиции Краснодара отправятся к месту содержания задержанного. Там его допросят, уголовные дела передадут по подследственности.