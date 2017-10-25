Кудрин дал высокую оценку потенциалу Краснодарского края

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым дал высокую оценку потенциалу региона.

Встреча состоялась 24 октября в Санкт-Петербурге в рамках форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России», сообщает пресс-служба краевой администрации.

«У Кубани хороший потенциал, который можно и дальше наращивать. Регион входит в 10-ку субъектов с развитием выше среднего и есть все возможности, чтобы край стал одним из передовых в России», - отметил Кудрин.

Он добавил, что мероприятия по развитию потенциала региона прописаны в стратегии «Кубань-2030», которую будут обсуждать участники форума.

Кондратьев, в свою очередь, поблагодарил Кудрина за личное участие в подготовке этого документа. «Вы определили те точки, которые станут опорными. Пришло время смотреть на Кубань не только как на житницу страны, хотя она, безусловно, такой и останется, но в регионе достаточно отраслей экономики, которые настало время выводить из тени», - заявил Кондратьев.

Губернатор добавил, что флагманы кубанской экономики – агропромышленный комплекс, курортная отрасль, транспорт. По его мнению, сегодня нужно акцентировать внимание на промышленности, которая также может быть очень активной.

«Мы думаем об увеличении объемов промпродукции, как минимум, в два раза – это отражено в стратегии. Есть еще ряд отраслей, которые станут точками роста, их развитие в целом отразится на росте экономики и повышении качества жизни кубанцев», - сказал губернатор.