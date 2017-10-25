Житель Геленджика оштрафован за продажу пряжки с нацистской символикой‍

Геленджикский городской суд оштрафовала жителя села Адербиевки за публикацию объявления о продаже пряжки времен Второй мировой войны с изображением нацистской символики.

По данным прокуратуры, мужчина разместил объявление о продаже пряжки на одном из сайтов в Интернете.

К объявлению прилагалась фотография с изображением упомянутой пряжки времен Второй мировой войны с изображением нацистской символики, доступная для публичного просмотра, сообщается 24 октября на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Геленджикский городской суд мужчину оштрафовал, пряжка была изъята, а запрещенные материалы удалены с сайта, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Максимальное наказание по указанной статье - штраф в размере до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.