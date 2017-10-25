Техническим директором Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Дмитрий Широков

Дмитрий Широков назначен техническим директором Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком». В этой должности он будет отвечать за дальнейшее развитие и эксплуатацию телекоммуникационной инфраструктуры компании в Краснодарском крае и республике Адыгея.

Дмитрий Широков родился 13 июня 1986 года в Волгоградской области. В 2006 году окончил Волгоградский государственный технический университет. С 2006 по 2010 год работал в компаниях, занимающихся строительством объектов связи и энергетики. Придя в 2010 году в «ЭР-Телеком Холдинг», успел поработать в четырех филиалах компании, занимая должности от инженера по качеству до технического директора.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Хочу поздравить Дмитрия с тем, что он присоединился к команде нашего филиала. Уверен, что его опыт и компетенции в совокупности с возможностями «Ростелекома» станут мощным драйвером для усиления позиций компании на рынке телеком-услуг».

Дмитрий Широков, технический директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Современная и надежная техническая инфраструктура - фундамент для качественных услуг. А довольный клиент - главная оценка ее работы. Приложу максимум усилий, чтобы сеть развивалась, и наши пользователи оставались довольными».