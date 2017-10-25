Ростелеком помогает бизнесу «Быть в плюсе»

С октября текущего года «Ростелеком» предлагает организациям ЮФО и СКФО подключить доступ в интернет на необходимой скорости и одну или несколько из пяти дополнительных услуг: «Интерактивное ТВ», «Виртуальную АТС», «Управляемый Wi-Fi», «ВидеокомфоРТ» или мобильную связь. Экономия при подключении такого пакета может составить до 70% от первоначальной стоимости отдельных услуг.

Константин Боженов, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами: «Мало того, что наш заказчик может прилично сэкономить, получая пакет услуг с существенной скидкой, он может ещё и заработать на использовании новых цифровых сервисов и улучшить уровень обслуживания. Так, мы посчитали, что «Виртуальная АТС» повышает оперативность ответа клиентам в 7 раз, а «Интерактивное ТВ» и «Управляемый Wi-Fi» за счёт рекламных возможностей повышают средний чек клиентов на 24,5%». «Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Всего транслируется более 200 телеканалов цифрового качества, в том числе более 60 – в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 3 тысяч художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D. Бесплатный сервис «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов. «Виртуальная АТС» - это облачный сервис: многоканальный телефонный номер без привязки к местоположению с возможностью совершения вызовов из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Кроме того, она позволяет получить прямой городской номер и номер 8-800, организовать внутреннюю телефонную сеть с короткой нумерацией и обеспечивает широкий спектр дополнительных сервисов: распределение вызовов, переадресацию, голосовое меню, функциональный web-интерфейс, перевод вызовов. «Управляемый Wi-Fi» - это решение для организации гостевого беспроводного доступа в интернет с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Включает возможности управления настройками сетей и политик доступа, кастомизации приветственной web-страницы, размещения рекламной информации. «ВидеокомфоРТ» – это сервис облачного видеонаблюдения. Можно просматривать трансляции или записи с любой камеры на сайте или в мобильном приложении из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Минимальные затраты на инфраструктуру — архивы видеозаписей и событий хранятся в ЦОД «Ростелеком». Мобильная связь – доступна на юге в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Включает весь перечень услуг мобильной связи и специальные пакетные и тарифные предложения для малого, среднего и крупного бизнеса. При подключении пакетов услуг, например, доступа в интернет и мобильной связи, действует гибкая тарификация.

Подключить услуги по акции можно до 31 декабря 2017 г. Получить более подробную информацию, узнать полные правила акции «Быть в плюсе» и оставить заявку на подключение можно здесь.