Пограничники пресекли очередную попытку провоза через российско-абхазскую границу N-метилэфедрона в значительном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Жителя Абхазии задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в конце сентября на пешеходной составляющей МАПП «Адлер». В ходе личного досмотра в кармане куртки 27-летнего мужчины был обнаружен и изъят небольшой сверток, обмотанный клейкой лентой, с кристаллическим веществом. Пограничники передали находку в химическую лабораторию. Эксперты установили, что в пакетике находился синтетический наркотик N-метилэфедрон, общей массой 0,45 граммов.

Материалы по данному факту были направлены в следственный отдел краевого УФСБ, который возбудил уголовное дело по части 2 статьи 229.1 УК РФ. Если вина подозреваемого будет доказана, то контрабандист может лишиться свободы сроком до 7 лет.