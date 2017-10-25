В Кореновском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство супруги

Следственным отделом по Кореновскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя станицы Платнировской по обвинению в покушении на убийство 43-летней супруги (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 18 февраля мужчина находился в дома на кухне у родителей супруги, с которыми та проживала некоторое время. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в ходе возникшей ссоры взял возле раковины кухонный нож и нанес им удар в область шеи жены, а после попытался нанести еще удар. Женщина стала оказывать сопротивление и звать на помощь. Противоправные действия обвиняемого пресек сын. Ее смерть не наступила в связи со своевременно оказанной медицинской помощью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.