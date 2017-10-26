В Краснодарском крае перед судом предстанет житель города Белореченска, за покушение на дачу взятки сотруднику полиции

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

По версии следствия, 27 июня 2017 года, в 13 часов 25 минут, сотрудниками Белореченского линейного отдела полиции Краснодарского ЛУП МВД России на транспорте в дежурную часть был доставлен 36-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, за мелкое хулиганство. При составлении административного материала у правонарушителя возник преступный умысел на дачу взятки в сумме 1 тысяча рублей сотруднику полиции, за не привлечение его к ответственности. Представитель власти от взятки отказался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан