В Краснодаре меняется схема дорожного движения в районе улицы Северной

Департамент транспорта и организации дорожного движения г. Краснодара разработал новую схему. Она будет введена в ночь с 10 на 11 ноября.

Изменения касаются пересечений улиц Северной, Школьной и Филатова, а также Табачной фабрики.

Заместитель директора департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов пояснил, что мера является вынужденной, так как данный участок улично-дорожной сети Краснодара относится к наиболее загруженным:

— Новая схема разработана совместно с ГИБДД и по оценке специалистов позволит уменьшить здесь заторовые ситуации.

Итак, что предлагают в ведомстве?

Улица Передовая на небольшом участке от ул. им. Филатова до Северной станет трехполосной по направлению к Северному путепроводу.

Следовательно, для движения в обратном направлении останется только одна полоса. И это при том, что на данный момент, учитывая действующую схему дорожного движения, ул. Передовая в направлении Табачной фабрики «стоит» в пробке буквально круглосуточно. Заторовые ситуации наблюдаются здесь ежедневно, в том числе в выходные дни, вплоть до 11 вечера.

В соответствии с новой схемой, при движении в направлении ул. Северной с левой и со средней полос будет разрешен поворот налево. А главный плюс заключается в том, что с правой — будет действовать режим постоянно разрешенного поворота на Северный путепровод при движении в центр города.

Не менее важные изменения касаются перекрестка улиц Северной и Передовой со стороны МЖК. Выезд на ул. Северную будет разрешен только налево или направо. Следовательно, движение прямо по ул. Передовой — запрещено. Таким образом, автомобилистам придется направиться вправо по ул. Северной и выполнить разворот на пересечении с ул. Школьной. Интересно, как это может отразиться на заторовых ситуациях на ул. Северной. Следует учесть, что в районе МЖК находится крупный гаражный кооператив. А, значит, на разворот на перекрестке Северная — Школьная может происходить скопление автомобилистов — владельцев тех самых гаражей.

Также на перекрестке Северная — Передовая нельзя будет выполнять разворот при движении к Северному путепроводу. А при движении по ул. им. Филатова на подъезде к перекрестку с ул. Школьной можно будет ехать только налево.