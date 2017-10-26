Депутаты ЗСК приняли изменения в краевой бюджет

Доходы бюджета увеличиваются на более 2 млрд рублей, в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений (свыше 936 млн рублей) и безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ (свыше 1,2 млрд рублей). Расходы в 2017 году увеличатся на 961,8 млн рублей. Деньги пойдут на ряд государственных программ края, в частности в области здравоохранения, образования, социальной поддержки граждан, культуры, социально-экономического развития, развития промышленности и АПК.

По итогам изменений профицит бюджета составляет около 1,2 млрд рублей. Профицит планируется направить на снижение долгов, в том числе кредитов, которые край брал на строительство олимпийских объектов.