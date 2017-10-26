В Краснодаре обсудят будущее «Большого острова» на Старой Кубани‍

26 октября, в Кубанском государственном университете пройдет круглый стол, на котором обсудят перспективы развития «Большого острова» – локации на Старой Кубани, которую задумывают как новую рекреационную зону. В нем примут участие представители мэрии Краснодара и администрации края, архитекторы, экологи, строители, ученые, журналисты и активисты-общественники.
В дискуссии участники обсудят перспективы развития острова в качестве зоны отдыха. Во встрече также примут участие представители Общероссийского народного фронта и общественных организаций Краснодара. Модератором круглого стала станет глава офиса «Яуза-проект» в Краснодаре Алексей Тимофеев.
В Краснодаре обсудят будущее «Большого острова» на Старой КубаниЧетверг, 26 октября 2017 07:22
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
26 октября, в Кубанском государственном университете пройдет круглый стол, на котором обсудят перспективы развития «Большого острова» – локации на Старой Кубани, которую задумывают как новую рекреационную зону. В нем примут участие представители мэрии Краснодара и администрации края, архитекторы, экологи, строители, ученые, журналисты и активисты-общественники.
Ключевые слова