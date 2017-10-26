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Как предотвратить обман дольщиков?

Четверг, 26 октября 2017 07:25
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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что придумали в Правительстве РФ, чтобы избавиться от нерадивых застройщиков и тем самым предотвратить появление новые обманутых дольщиков.

Проблема обманутых дольщиков на Кубани - одна из самых главных. Поэтому правительство по поручению президента Владимира Путина проработало вопрос о переходе от долевого строительства многоквартирных домов к проектному финансированию строек с участием банков. Кондратьев считает этот механизм своеобразной "панацеей" от нерадивых застройщиков.

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