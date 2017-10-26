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Минфин рассматривает возможность субсидирования ипотеки под 6%

Четверг, 26 октября 2017 07:28
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Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Сергей Платонов.

По его словам, Минфин пока не планирует субсидировать ставки «так массово и безадресно для всех граждан», как сейчас, пишут «Ведомости». Однако министерство рассматривает вариант субсидий для отдельных категорий ипотечных заемщиков.

Пока вопрос обсуждается, уточнил он, возможно, субсидии будут предлагать молодым семьям. Пока непонятно, через какие банки будут выдаваться кредиты по льготным ставкам и сколько денег из бюджета понадобится на программу, добавил Сергей Платонов. Он подчеркнул, что определиться с возможными параметрами программы Минфин планирует до конца года.

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