Что будет с пенсиями в 2018 году: меняются правила индексации

Российское правительство с 1 января 2018 года проиндексирует страховые пенсии, соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении. Согласно действующим нормам закона о страховых пенсиях, индексация страховых пенсий проходит каждый год 1 февраля по темпу роста цен за прошедший год, а также 1 апреля, исходя из доходов Пенсионного фонда. Правительство предлагает изменить эту норму и провести одну индексацию.

В 2018 году предлагается осуществить одну корректировку размера страховой пенсии и индексацию размера фиксированной выплаты к ней с 1 января 2018 года на коэффициент, равный 1,037 с одновременным установлением стоимости одного пенсионного коэффициента в размере 81,49 рублей, а фиксированной выплаты — в размере 4 982, 90 рублей.

Таким образом, индексация пенсий в 2018 году составит 3,7%, что на 0,5 процентных пунктов выше, чем уровень предполагаемой инфляции в 2017 году. Между тем, нововведение коснется только неработающих пенсионеров, о чем ранее уже заявлял министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

— Правило по индексации пенсий для работающих и неработающих мы не предлагаем менять. То, что касается январской индексации — ее предлагается сделать только для неработающих пенсионеров, как это предусмотрено существующим законодательством.

Кроме того, законопроект также предлагает установить правило, согласно которому общая сумма материального обеспечения пенсионера в учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше, чем эта же сумма за предыдущий год.