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Фотовыставка краснодарского фотографа Евгения Кирилловича Киселева «Ровесники революции»

Четверг, 26 октября 2017 13:46
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31 октября в 16 часов в краевом выставочном зале изобразительных искусств (г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 32) состоится торжественное открытие фотовыставки краснодарского фотографа Евгения Кирилловича Киселева «Ровесники революции». Выставка, приуроченная к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, проводится при поддержке Краснодарского Краевого Комитета КПРФ
На открытии выставки будут присутствовать: депутат Государственной Думы РФ, руководитель краевого Комитета КПРФ Н.И. Осадчий; депутаты Законодательного Собрания края и представительных органов местного самоуправления, представители общественности, партийные активисты.

Пресс-служба Краснодарского краевого комитета КПРФ
Телефон для справок: 8-918-352-87-73

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