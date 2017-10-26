Фотовыставка краснодарского фотографа Евгения Кирилловича Киселева «Ровесники революции»

31 октября в 16 часов в краевом выставочном зале изобразительных искусств (г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 32) состоится торжественное открытие фотовыставки краснодарского фотографа Евгения Кирилловича Киселева «Ровесники революции». Выставка, приуроченная к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, проводится при поддержке Краснодарского Краевого Комитета КПРФ

На открытии выставки будут присутствовать: депутат Государственной Думы РФ, руководитель краевого Комитета КПРФ Н.И. Осадчий; депутаты Законодательного Собрания края и представительных органов местного самоуправления, представители общественности, партийные активисты.



Пресс-служба Краснодарского краевого комитета КПРФ

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