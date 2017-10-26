Когда наука без муки

Краснодар, 25 октября. С наступлением осенних каникул у родителей появляется новая задача - занять своих детей. Кто-то отправляется вместе в отпуск, а для тех, кто остается дома, - мы собрали несколько полезных ресурсов, которые не утомят отдыхающих учеников и позволят им поразить учителей и одноклассников новыми познаниями.

Ø Осмыслить внеклассное чтение можно с телеведущим Александром Архангельским. На сайте interneturok.ru научат, как ориентироваться на местности и расскажут о тяготах невесомости.

Ø Вниманию изучающим английский! Новый сезон «Игры престолов» уже вышел! С субтитрами или переводом можно смотреть на ororo.tv. Для тех, кто помладше - веселые игры для тренировки правописания собраны здесь: learnenglishkids.britishcouncil.org/en/spell

Ø Посмотреть забавный ролик о том, как устроены вечный двигатель и лазерная указка, узнать, может ли корабль летать, понять, что такое магический шар Теслы можно у самого Петра Капицы - getaclass.ru

Ø Познакомиться с увлекательными фактами о Черном море и его обитателях можно на сайте www.деньчерногоморя.рф . Ресурс также содержит несколько экоуроков - вместе с родителями или учителями ребята смогут проверить качество воды дома, узнать, сколько воды расходует стиральная машина - он-лайн ресурс содержит целую серию экоуроков. Проект реализует Coca-Cola Россия совместно с Фондом поддержки молодежных инициатив “ЭРА”

Он-лайн уроки сэкономят ваш главный ресурс - время. А также позволят провести время вместе не только интересно, но и полезно.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Елена Цыкало

Руководитель направления коммуникаций по Центральному и Южному регионам Coca-Cola HBC Россия

Моб. 8 917 110 87 87 E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.