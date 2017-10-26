Природа России: увидеть и сохранить

Год экологии в России подходит к концу, а изменения в заповедной системе продолжаются. Сегодня национальные парки, заповедники и заказники в нашей стране занимают площадь, превышающую 62 миллиона гектаров. При этом большинство территорий превращены в настоящие «музеи» природы, доступ в которые закрыт. Но скоро россияне смогут любоваться природными красотами страны не только на открытках. Министерство природных ресурсов начало реализацию приоритетного проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть». В рамках программы количество особо охраняемых территорий с инфраструктурой для экологического туризма будет увеличено в три раза.

- Интерес ко внутреннему экологическому туризму в стране растет. По итогам 2016 года заповедники и национальные парки посетило более 10 миллионов человек. Сейчас готовится проект распоряжения Правительства, устанавливающий прозрачные механизмы предоставления земельных участков в рекреационных зонах национальных парков для создания объектов социально-культурного назначения. В результате выполненных мероприятий мы ожидаем трехкратного увеличения территорий, располагающих инфраструктурой для экологического туризма, в таких регионах как Северный Кавказ, Прибайкалье, Забайкалье, Горный Алтай, Арктика, - отметил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

В планах Министерства природных ресурсов и экологии страны создание в следующем году 73 особо-охраняемых природных территорий в 21 регионе страны. Инфраструктура для экотуризма будет реализована на базе 22 особо охраняемых природных территорий федерального значения.

- Сегодня заповедная система России во многом представляет наследие Советского Союза. Помните, были капиталистические страны и социалистический лагерь. Поэтому и сейчас многие природные территории в нашей стране живут по принципу – «посторонним вход воспрещен». В 21 веке наступила эпоха нового подхода к развитию заповедников и национальных парков, которая должна сделать их более открытыми для конкретного человека. Приходя в особо охраняемые территории, турист должен чувствовать себя желанным гостем, при этом, естественно оставаться законопослушным гражданином. Оградить все заборами нельзя и невозможно. Человек и природа должны встречаться. Пусть лучше эта встреча будет подконтрольной, в рамках законодательства, в рамках диалога, а не конфронтации. Например, сегодня многие заповедники сталкиваются с браконьерством. Но ведь при этом есть такое цивилизованное понятие как рыболовство, охота или собирательство ягод, которым живет большое количество нашего населения. Это же противоположные понятия браконьеры и законопослушные граждане, которые превращают гуляния по лесу в некий вид спорта. Так и экотуризм. Его развитие не направлено на уничтожение природы, его основная задача – сделать красоты нашей страны доступными

для человека, при этом сохраняя окружающую среду, - пояснил со-председатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников.

Развитие экологического туризма станет весомым вкладом в экономику страны. При этом инвестиции, привлеченные в национальные парки, могут использоваться для их сохранения. Вот, посмотрите, что происходит в Арктике. На Таймыре, на Кольском полуострове десятилетиями накапливались промышленные отходы, очень красивые места были просто уничтожены человеком. Экологическую ситуацию можно улучшить, но для этого необходимо санировать территорию. Но эту санацию нужно окупить, сделать это можно открыв какие-то зоны для туристов.

- Если мы возьмем развитые страны, где экологическое законодательство давно поддерживает взаимодействие человека и природы, например Канаду, Швейцарию, США, в них посещение людьми национальных парков приносит многомиллиардные доходы, которые идут на сохранение природы. Если не развивать экологический туризм, то ни у одного гражданского общества, ни у одного государства не хватит средств на то, чтобы сохранить и защитить природные богатства. Мне кажется, что когда экологи выступают против того, чтобы национальные парки были открыты для разумного посещения, это как минимум недальновидно. Эколог может надзирать, может оберегать, спасать природу, но он не должен мешать тому, что делается в соответствие с экологическими нормами. Организации, которые получают финансирование из-за рубежа, и при этом целенаправленно выступают против российских инфраструктурных проектов, могут быть приравнены к иностранным агентам. Мы должны работать с отечественной экономикой, так чтобы любой проект, который сегодня может развивать территорию был экологичным, а не для того, чтобы его просто не делать, - подчеркнул Владимир Коптев-Дворников.

Ярким примером развития туристской инфраструктуры и, вследствие экономики региона, без ущерба для природы, может стать Сочи. Масштабное олимпийское строительство не только не повредило экологической обстановке, а ведь более 80 процентов города расположено на территории национального парка, но и позволило решить целый ряд экологических проблем российского курорта. Среди них – вопросы утилизации мусора и восстановление популяции переднеазиатского леопарда. Сочинский национальный парк стал одним из лидеров по посещаемости – в прошлом году его гостями стало более одного миллиона 200 тысяч туристов. К развитию экологического туризма в регионе присоединился и Кавказский биосферный заповедник. Для этого было решено создать специальный полигон.

- Полигон - это место, где разрешено развивать туризм, без капитального строительства. Там можно организовывать туристические маршруты, разрешен выпас скота и временная инфраструктура. При этом площадь Кавказского биосферного заповедника от его создания не уменьшится, - отметил директор Кавказского государственного природного заповедника Сергей Шевелев.

Особый интерес у туристов сегодня вызывают зимние туры по Кавказскому биосферному заповеднику. Гостям предлагают четыре зимних маршрута, проложенных по территории Лагонакского биосферного полигона и в окрестностях Красной поляны. Познакомиться с заснеженными склонами Большого Кавказского хребта зимой можно как на снегоходах, так и на лыжах. В так называемых «ски-турах» уже побывало более 300 любителей природы, в заповеднике ожидают увеличения "снежных" туристов.

- Только за девять месяцев 2016 года количество туристов по сравнению с 2015 годом увеличилось более чем на 30 процентов, - отметил директор Кавказского государственного природного заповедника Сергей Шевелев.

Необычные экологические экскурсии появились и на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Научно-просветительские практикумы предназначены для ребятишек от пяти лет. Они разрабатывались при поддержке экспертов сочинского Эколого-биологического центра и географического факультета МГУ. Маршруты увлекательных исследовательских экспедиций проходят по территории курорта «Роза Хутор» в лесной зоне и на гребне хребта Аибга, и занимают от часа до четырех. Каждый участник получает специальную рабочую тетрадь. В ней юные натуралисты выполняют различные задания – делают зарисовки местности, отмечают маршрут, определяют окружающие их растения и многое другое.

- Положительный опыт Сочи по взаимодействию экологов, строителей и инвесторов необходимо переносить на объекты в разных сферах жизни. Уже существует целая отрасль экологичного строительства, которая специально разработана для заповедников, национальных парков и особо охраняемых территорий, Такие объекты наносят минимальный вред и вмешательство в окружающую среду, их можно увидеть в особо охраняемых зонах в Москве. Экологичное строительство подразумевает использование натуральных материалов, отсутствие централизованных сетей, нарушающих целостность природных массивов, отсутствие фундаментов под строениями, асфальта. Такие элементарные вещи позволяют делать все объекты недорогими, они не противоречат окружающей среде, - подчеркнул Владимир Коптев-Дворников.

Стоит отметить, что примеры развития экологического туризма без вреда природе - не единичны. Например, на территории заповедника находится и знаменитая Байкальская тропа.

- Зачастую экологический туризм не требует особого строительства. В этом году Экологическая палата России страны провела создание специальных тренерских групп по скандинавской ходьбе в 28 регионах России. Этот вид спорта доступен для любого возраста, от детей, до весьма пожилого. Скандинавской ходьбе противопоказан асфальт, она совершается на природе. Люди начинают ходить, они узнают свой край, но даже при этом им нужна инфраструктура, где можно отдохнуть. К тому же посещение особо-охраняемых зон дает возможность человеку элементарно дышать, заниматься какими-то видами спорта, это обеспечивает здоровье нации. А

вложение в население – главные инвестиции в экономику страны, - рассказал со-председатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников.

Развитие экологического туризма на особо-охраняемых территориях поддержит просветительская деятельность. Экологическая палата России сегодня ведет активную работу по возвращению в школу часов природоведения, экологии. Совместно с одним из ведущих вузов страны разрабатывается учебный курс, посвященный как подготовке волонтеров, так и профессионалов. Совместно с Министерством природных ресурсов России и Парламентской газетой уже издан сборник, посвященный столетию особо-охраняемых территорий. Это полный каталог с иллюстрациями и рассказами обо всех заповедниках России, который уже поступает в свободную продажу. Вскоре красотой российской природы, можно будет наслаждаться не только на его страницах, но и в живую. По данным Министерства природных ресурсов и экологии России инвестиционные планы программ развития особо-охраняемых территорий в стране будут сформированы уже в 2018 году.

Ирина СИЗОВА