На время от руля придётся отвыкать

Еще одному краснодарцу судебные приставы запретили садиться за руль. Мужчина накопил задолженность по невыплаченным штрафам на внушительную сумму – 87 тысяч 500 рублей.

Несколько десятков исполнительных листов, поступивших в Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов г. Краснодара в отношении гражданина Л., были объединены в сводное исполнительное производство. Должник не исполнил требования документов в срок, установленный для добровольного исполнения и не предоставил судебному приставу сведений об уважительной причине неисполнения.

Результатом стало вынесенное работником Службы постановление об установлении в отношении Л. ограничения специального права управления транспортными средствами, а также ограничения на право выезда за пределы Российской Федерации.

Ленинский районный суд г. Краснодара удовлетворил административное исковое заявление судебного пристава Межрайонного отдела судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов г. Краснодара. Теперь гражданин Л. не сможет ни сесть за руль, ни съездить за границу – до полного погашения задолженности.