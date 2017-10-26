Ветераны Службы стали гостями праздничного представления

В Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко, в роскошном зале, по достоинству считающимся красивейшим в Краснодаре, зрителей ждал замечательный концерт солистов Государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница» (Обладатель Гран-при Международного фольклорного фестиваля в г. Биллингэм, Великобритания; Лауреат фольклорного фестиваля стран Черноморского бассейна в г. Салоники, Греция) и солистов Государственного концертного ансамбля «Ивушка». В программе концерта «Нежность наших сердец» звучали зарубежные хиты и популярные песни советской эстрады. На сцене выступали гармонисты, инструментальный ансамбль «Паляница», хореографические коллективы «Чаровница», «Ярило», «Веселуха», а также вокальный квартет «Встреча».

Ветераны Управления, во главе с председателем регионального отделения Ассоциации ветеранов В.А. Бабелюком, с нескрываемым удовольствием следили за выступающими на сцене артистами из первых рядов партера.

Посещение концерта стало результатом взаимодействия Ассоциации ветеранов Службы и Общественного совета при Управлении — билеты были на безвозмездной основе предоставлены членами Совета.

Ближайшим мероприятием, в котором примут участие ветераны Службы, станет праздничное представление к 20-летию образования Федеральной службы судебных приставов.