В Горячем Ключе возбуждено уголовное дело в отношении директора школы по подозрению в получении взятки

Белореченским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении директора средней общеобразовательной школы №1 города Горячий Ключ по подозрению в получении взятки (ч.1 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2017 года к директору школы обратилась женщина по вопросу зачисления двух ее детей в данное учебное учреждение для обучения. Директор сообщила, что готова зачислить ребят при условии передачи ей 25 тысяч рублей. Мать согласилась, и перечислила часть денежных средств в размере 10 тысяч рублей на указанный директором номер банковской карты. Спустя время директор школы позвонила женщине по поводу передачи оставшейся суммы. Та согласилась, но сообщила об этом и в правоохранительные органы. 31 августа в ходе личной встречи, которая проходила под контролем оперативных сотрудников полиции, директор решила снизить оставшуюся сумму взятки до 6 тысяч рублей, после получения которых была задержана.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.