Краснодарский край занял 2-е место по количеству оформленных электронных полисов ОСАГО

По итогам неполных 10-и месяцев 2017 года Краснодарский край занял второе место по количеству договоров ОСАГО, оформленных в электронном виде российскими автомобилистами. На 22 октября 2017 года в регионе продано 224 844 е-ОСАГО, что составляет более 4,3% от общего количества проданных электронных полисов в РФ за 2017 г., число которых достигло 5,2 млн штук.

Краснодарский край – лидер среди «токсичных регионов», где ввиду деятельности страховых мошенников, которые оказывают серьезное влияние на убыточность страховых компаний, работающих по ОСАГО, до сих пор наблюдаются трудности с оформлением полисов «автогражданки». Напомним, что в регионе по итогам 1 полугодия 2017 года сумма накладных расходов страховщиков (непрофильные выплаты) в рамках судебного производства меньше размера основного требования на всего на 13% и составила почти 1 250 млн рублей.

«Несмотря на то, что трудности в борьбе с мошенниками-автоюристами остаются, отрадно видеть, что усилия страховщиков по реализации электронного ОСАГО дают такой результат. По сравнению с итогами предыдущих периодов мы видим планомерный рост данного показателя: в Краснодарском крае водители стали обращаться к электронным сервисам в 2,8 раз чаще. Это значит, проблема с доступностью полисов для автовладельцев практически решена», - отмечает Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт, редактор журнала «За рулем».

Если рассмотреть динамику роста продаж е-ОСАГО в регионе 2017 году, можно увидеть достаточно равномерный тренд, без ярко выраженных скачков.

«Всего в регионе со старта электронного ОСАГО реализовано более 305 тысяч полисов, это лучший результат по стране. В среднем в Краснодарском крае ежемесячно оформляется почти 22,5 тысячи е-ОСАГО. В целом по стране доля электронных продаж ОСАГО в день иногда достигает 25% от общего количества договоров. Лидерами в сегменте электронных продаж являются Росгосстрах, РЕСО-Гарантия и Согаз», - пояснил Евгений Уфимцев, исполнительный директор РСА.

Справочно

Продажи ОСАГО в электронном виде стали обязательными для страховых компаний с января 2017 года. В стартовый период продаж с 1 июля по 31 декабря 2015 года в электронном виде было оформлено 56 тысяч е-ОСАГО. За 2016 год, когда продажи электронных полисов осуществлялись в добровольном порядке, было заключено более 330 тыс. таких договоров.