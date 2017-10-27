В Динском районе местная жительница предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины

Следственным отделом по Динскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы станицы Васюринской, которая обвиняется в убийстве 30–летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, 19 августа 2017 года женщина вместе с супругом дома распивали алкоголь. После к ним присоединились двое мужчин, возводивших курятник на территории их домовладения. В процессе употребления спиртного один из них стал оказывать обвиняемой знаки внимания. На этой почве между мужем женщины и данным мужчиной возникла словесная ссора, в ходе которой последний намеревался ударить хозяина дома. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла ножевое ранение в область грудной клетки мужчины, объясняя свой поступок тем, что супруг ввиду физических возможностей не смог бы оказать ему сопротивления. В результате причиненного ранения потерпевший скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.