В городе-герое Новороссийске Почта России напоминает о приближении 75-летия Победы

26 октября в центральном почтовом отделении Новороссийска стартовало гашение почтовой продукции специальным штемпелем, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Художественный штемпель, который был специально изготовлен по заказу Краснодарского филиала Почты России, является переводным и будет действовать в центральном почтовом отделении города-героя на постоянной основе в течение нескольких лет.

На почтовом штемпеле с надписью «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» изображена медаль «Золотая Звезда» и указано место гашения – Новороссийск 353900.

Погасить открытки, конверты, почтовые карточки уникальным штемпелем могут все желающие в любой день в отделении почтовой связи Новороссийска на ул. Советов, 36.