Мода "Весна/Лето-2018"

Сочинский дизайнер Юлия Иванова с успехом представила свою коллекцию современной одежды "Весна/лето- 2018" на одной из крупнейших модных площадок Москвы под живое выступление уличных музыкантов коллектива "MULERMANBAND". Дизайнер назвала коллекцию "L’AIRte". За красивым звучанием скрывается не только стильный, оригинальный и ироничный образ героини коллекции, но и определенное настроение и эмоциональный заряд улиц множества городов и стран.

В основе любого предмета одежды скрыта своя история, считает Юлия Иванова. Оставаясь верной такому видению творческого процесса, дизайнер представила коллекцию с историей, которая предлагает отправиться в путешествие по миру и попытаться увидеть, услышать и узнать его посредством чувств и эмоций. По словам Юлии Ивановой, коллекция получилась словно сотканной из эмоций, не поддающихся анализу моментов счастья, которые когда-то были испытаны. Поэтому название коллекции – это такой собирательный образ свободной воздушной стихии, которая может менять цвет и настроение, дарить ощущение полета и делать мир объемнее. Настроение легкости и волшебства нашло отражение в цветах, присущих небу и воздуху: оттенки бирюзового и голубого, бежевого и белого сопоставляются с всплесками мягкого розового, глубокого синего или зеленого тонов. На подиуме играли сочетания хлопковых и льняных тканей с кружевом, новые интересные фактуры, возникшие из сопоставления плотных и прозрачных материалов, контрасты объемов и цветов. В отделках были использованы оригинальные детали, вышивка ручной работы, принты - символы магнолии, невероятно красивого и сложного по своей форме цветка.

Ирина СИЗОВА