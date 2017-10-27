На четыре дня Сочи превратится в гастрономическую столицу мира. С 31 января по 3 февраля на курорте «Роза Хутор» пройдет гастрономический фестиваль «Ikra». Он соберет в горах Сочи знаменитых шеф-поваров, в числе которых Вирхилио Мартинес из Перу, Гагган Ананд из Таиланда, Эсбен Холмбе Банг из Норвегии, Мауро Колагреко из Франции, россияне Владимир Мухин, Игорь Гришечкин, Георгий Троян.

- Чтобы отведать блюда этих мастеров, люди отправляются в путешествия и бронируют столики за год. Шедевры, которые они создают на кухне, говорят о них как о виртуозах своего дела. Звезды Michelin и рейтинг 50 Best подтверждают, что шефы определяют направление развития мировой ресторанной индустрии, а их философия превращает шеф-поваров в ярких культурных деятелей нашего времени, - сообщают организаторы фестиваля.

На гастрономическом фестивале в Сочи знаменитые шефы проведут ужины и мастер-классы, демонстрируя мастерство и делясь секретами.

Ирина СИЗОВА