На Кубани назвали средний размер взятки

Средний размер взятки в Краснодарском крае по итогам девяти месяцев этого года составил 368,8 тысячи рублей. При этом максимальная сумма незаконного вознаграждения для должностных лиц достигла 6,9 миллиона рублей.

Такие данные были озвучены на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам анализа состояния законности и исполнения законодательства о противодействии коррупции. В работе этого совещательного органа приняли участие руководители служб ГУ МВД России по Краснодарскому краю, следственного управления СК РФ по региону и работники аппарата прокуратуры Кубани.

По данным правоохранительных и надзорных органов, за девять месяцев этого года в крае зарегистрировано 752 коррупционных преступления, из них взятки составили 275. По материалам прокурорских проверок возбуждено 50 уголовных дел коррупционной направленности.

Кроме этого, зафиксировано 29 фактов коррупционных преступлений, совершенных высокопоставленными должностными лицами — следователями, главами городов и районов, адвокатами и так далее. Ущерб, причиненный государству коррупционерами, на Кубани превысил 1 миллиард рублей.