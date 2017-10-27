В Туапсинском районе запустили новую экологически чистую котельную

Новая котельная № 2, работающая на природном газе, построена взамен старой мазутной. Она обеспечит теплоснабжение 2 000 потребителей и 7 социальных объектов, в том числе средней школы. Подача тепла осуществляется в режиме пусконаладочных работ.



«Газпром теплоэнерго» начало подачу тепла с новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 4,5 МВт в пгт. Новомихайловский. В мероприятии, посвященном пуску котельной, приняли участие Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Алексеенко, генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар Евгений Гошкис.Котельная оснащена современным высокоэффективным оборудованием и системой безопасности.